Лексус пригласил Гоблина на «Прямую линию» в Екатеринбурге

«Прямая линия» - проект, в рамках которого каждый житель Екатеринбурга сможет пообщаться с известными личностями. Знаменитости будут посещать мероприятие раз в месяц. Первым гостем стал Дмитрий Пучков. Встреча состоялась в историческом парке «Россия – моя история».

Гоблин поговорил с жителями Екатеринбурга о политике, экономике, о своей деятельности, отметил, что в столице Урала хорошо убирают снег. Среди вопросов были и касающиеся религии, об образовании, антисемитизме, сообщает ЕТВ.