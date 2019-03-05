Лексус пригласил Гоблина на «Прямую линию» в Екатеринбурге

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Депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков и пранкер Лексус открыли в столице Урала «Прямую линию». Первым гостем стал Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.
Сюжеты: Екатеринбург
«Прямая линия» - проект, в рамках которого каждый житель Екатеринбурга сможет пообщаться с известными личностями. Знаменитости будут посещать мероприятие раз в месяц. Первым гостем стал Дмитрий Пучков. Встреча состоялась в историческом парке «Россия – моя история».
Гоблин поговорил с жителями Екатеринбурга о политике, экономике, о своей деятельности, отметил, что в столице Урала хорошо убирают снег. Среди вопросов были и касающиеся религии, об образовании, антисемитизме, сообщает ЕТВ.
В завершении мероприятия жителям столицы Урала было предложено сообщать свои пожелания о том, кого бы они хотели видеть на площадке «Прямой линии» в следующий раз.
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