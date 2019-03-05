Мэрия Екатеринбурга готова потратить на городские цветы 17,1 млн рублей

Как следует из информации с сайта госзакупок. В списке закупки значатся 39 наименований цветов. Больше всего будет закуплено бархатцев и бегоний. Кроме рассады, мэрия закупит грунт и кашпо. Выбранный подрядчик должен будет выполнить работы до 30 июня.