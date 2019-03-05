Мэрия Екатеринбурга призвала родителей первоклашек покупать жилье рядом со школами
Несколько школ Екатеринбурга разместили вакансии о поиске учителей начальных классов, в некоторые образовательные учреждения нужно сразу по пять педагогов. Мэрия Екатеринбурга рекомендовала родителям первоклассников обращать внимание на наличие рядом школ при покупке жилья.
В Екатеринбурге начали появляться объявления по поиску педагогов начальных классов. Потребность в увеличении штата в школах возникла из-за рекордного количества первоклассников в некоторых образовательных учреждениях. Так, в настоящий момент педагоги начальных классов требуются в девять школ, при этом одна из школ ищет сразу трех учителей, а другой требуется пять педагогов. Нижняя планка по зарплате – 15 000 рублей.
Вице-мэр Екатеринбурга по соцвопросам Дмитрий Баранов сообщил, что ситуация с переполненностью в школах возникла из-за того, что люди при покупке жилья не обращают внимания на развитость инфраструктуры, пишет ZNAK.
Уважаемые жители, хотел бы обратиться к вам, чтобы вы тоже смотрели внимательно, какая ситуация по обеспечению детскими садами и поликлиниками. И это правильно, потому что в итоге виноват будет город,сообщил Баранов.