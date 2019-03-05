Министр ЖКХ Смирнов обещал Нижнему Тагилу с 1 апреля корректные квитанции за ТКО

Смирнов во время круглого стола по вопросам ЖКХ в Нижнем Тагиле сообщил, что 99% данных в квитанциях за услуги оператора по вывозу ТКО будут скорректированы в срок до 1 апреля 2019 года.

Увидели, что не актуализированы базы данных, паспортные столы не имеют права давать информацию. Информация от ресурников не актуализирована. В этом месяце регоператор вычищал суммы. К 1 апреля база данных будет вычищена на 99%,сообщил редакции TagilCity.ru Смирнов.

В настоящий момент собираемость платежей за вывоз мусора «Рифеем» составила лишь 10% за месяц.