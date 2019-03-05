Окна в домах у реконструированных дорог будут заменены в Екатеринбурге
Сегодня, 20:41ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге будут установлены звукоизоляционные окна в тех домах, окна которых выходят на ремонтирующиеся дороги.
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Замена окон пройдет согласно постановлению о проведении шумозащитных мероприятий. Окна заменят там, где идет реконструкция дорог, чтобы жителей города не беспокоил шум.
Окна заменят в 22 домах по улице Донбасской, в одном доме по улице Черепанова и в двух домах по улице Готвальда. Замена окон осуществляется бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
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