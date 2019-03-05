Осужденная из Березовского работала учителем физкультуры по поддельной справке
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Березовского, воспользовавшейся поддельным документом для трудоустройства в школу.
Факт совершения преступления одной из осужденных был выявлен во время прокурорской проверки в филиале по Березовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН. Установлено, что жительница Березовского в 2017 году была осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Ей было назначено условное наказание сроком на три года. Несмотря на наличие действующей судимости женщина работа педагогом по физической культуре в образовательном учреждении, что является нарушением законодательства. К педагогической деятельности не допускаются работники, имеющие судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Женщина, понимая этот факт, умышленно предоставила в образовательное учреждение поддельную справку об отсутствии судимости. Документ она приобрела у неустановленного продавца, заплатив за справку 5 тысяч рублей. Заказ на изготовление подложного документа женщина осуществила через интернет.
В отношении жительницы Березовского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).