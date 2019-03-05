Осужденная из Березовского работала учителем физкультуры по поддельной справке

Факт совершения преступления одной из осужденных был выявлен во время прокурорской проверки в филиале по Березовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН. Установлено, что жительница Березовского в 2017 году была осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Ей было назначено условное наказание сроком на три года. Несмотря на наличие действующей судимости женщина работа педагогом по физической культуре в образовательном учреждении, что является нарушением законодательства. К педагогической деятельности не допускаются работники, имеющие судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.