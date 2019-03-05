Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Осужденная из Березовского работала учителем физкультуры по поддельной справке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46617124622 0172de50ed k

Осужденная из Березовского работала учителем физкультуры по поддельной справке

Сегодня, 10:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
«Страшный сон». Тагильчанин Макс Герт - о первых эмоциях и планах после освобождения
Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства