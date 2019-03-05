Плохо себя вел: осужденный ИК-12 Нижнего Тагила был отчислен из ОУ
Сегодня, 06:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мать отбывающего наказание в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила пожаловалась в прокуратуру на отчисление своего сына из образовательного учреждения за плохое поведение.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заключенный обучался в казенном профессиональном образовательном учреждении. Администрация колонии сообщила в ОУ о том, что заключенный допускал нарушения порядка, в том числе неуважительно относился к сотрудникам колонии и нарушал правила ношения одежды.
По этим причинам было предложено отчислить заключенного из ОУ, что и было сделано руководством.
В результате прокурорской проверки было установлено, что заключенный добросовестно относился к учебе. Этот факт нарушает нормативный акт ОУ об отчислении учеников.
Решение об отчислении было опротестовано, и внесено представление об устранении нарушений. Заключенный смог продолжить получать образование, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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