Плохо себя вел: осужденный ИК-12 Нижнего Тагила был отчислен из ОУ

Заключенный обучался в казенном профессиональном образовательном учреждении. Администрация колонии сообщила в ОУ о том, что заключенный допускал нарушения порядка, в том числе неуважительно относился к сотрудникам колонии и нарушал правила ношения одежды.

По этим причинам было предложено отчислить заключенного из ОУ, что и было сделано руководством.

В результате прокурорской проверки было установлено, что заключенный добросовестно относился к учебе. Этот факт нарушает нормативный акт ОУ об отчислении учеников.