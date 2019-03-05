Проекты двух новых детсадов в Нижнем Тагиле прошли государственную экспертизу

4 марта было получено положительное заключение касательно проекта детского сада на 170 мест, который планируется построить на ул. Удовенко. Чуть ранее положительное заключение госэкспертизы было получено по второму детскому саду, который будет построен в микрорайоне Запрудный. Его вместимость составит 90 мест.

Сейчас ведется подготовка конкурсной документации по объектам, ориентировочно в середине марта будет размещена заявка на соискание подрядной организации, а в мае будет определен исполнитель контракта. Сдача объектов намечена на 2020 год.

Проекты детсадов разработаны с учетом новых норм СанПиН. В каждом учреждении запланированы ясельные группы для детей от двух месяцев до трех лет.