Учебное заведение распахнуло свои двери для студентов в 2013 году. Оно было открыто на средства Русского фонда содействия образованию и науке. Основатели университета Дмитрия Пожарского работают над «воспитанием аристократической элиты» в России. При этом ректор ВУЗа Алексей Савватеев делал громкие заявления в отношении нацменьшинств, пишут «Новые известия».

Ректор не раз говорил, что его главная задача заключается в восстановлении «классического образования» в стране. Для этого нужно воспитать людей, способных войти во власть и грамотно управлять российским обществом, которое в своей массе является необразованным. Таким образом, университет Пожарского должен стать кузницей кадров «будущих властелинов мира». Эти люди будут осознавать свою исключительность и избранность. Бытует мнение, что студентам университета Пожарского прививают ненависть ко всем людям.

Кроме ректора и другие научные деятели ВУЗа считают себя элитой, обладающей исключительными знаниями, которые необходимы для успешного управления Россией. Так ктитор университета Михаил Поваляев называет нынешнее правительство и правителей «иллюзией». По его словам, история повторяется. Сегодняшняя действительность очень похожа на Смутное время начала XVII столетия. В качестве примера мужчина привел выступление в Давосе Д.А. Медведева.

Глава Кабинета министров России считает, что он правит страной, хотя по факту это не так. Со Смутой пора заканчивать и для этого нужна некая кристаллизация. Поваляев признал дерзость данных слов, но в то же время отметил, что он знает, как необходимо действовать.

Руководитель магистратуры по одному из направлений университета Пожарского Алексей Любжин очень активен в социальных сетях. Он пишет, что ему не интересны национальные и гендерные проблемы. Все же некоторые пользователи обвиняют его в ненависти ко всему человечеству.

Университет Дмитрия Пожарского готовит людей непоколебимо верящих в свое превосходство над другими. Выпускники ВУЗа хотят управлять тупым стадом и ненавидят все человечество, заявляют эксперты.