Собираемость платежей за вывоз мусора «Рифеем» составила всего 10%
Собираемость платежей за вывоз ТКО в Северном кластере, включая Нижний Тагил, за первый месяц составила 10%, это 15 млн рублей.
Председатель совета директоров РИЦ Максим Ромашев признал наличие ошибок, допущенных при сборе данных о жителях Нижнего Тагила, что повлекло за собой наличие некорректной информации в платежках за услугу по вывозу мусора.
Мы ошиблись и сделали соответствующие выводы. Договорную кампанию мы начали ещё в прошлом году. Но обратной связи не получили, поэтому всё пришлось делать в последний месяц. Касательно Тагила, база не сильно сверенная оказалась, из-за технических ошибок появились некорректные данные. В нормальный режим мы сможем войти только через три месяца. Собираемость пока составила 10% только. Это 15 млн рублей,сообщил редакции TagilCity.ru Максим Ромашов.
Напомним, что квитанции за услуги по вывозу мусора начали приходить тагильчанам от РИЦ в начале февраля, некоторые горожане получили платежки с некорректно указанным количеством проживающих или с неверно указанными собственниками помещений.
Как сообщает генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин, наличие ошибок в квитанциях не повлияло на работу оператора по вывозу ТКО.
Реформа только начала действовать, поэтому возникают определённые пробуксовки. Но мусор своевременно вывозится, даже там, где раньше мусор вообще не вывозился. Коллапс не случился,пояснил Фурумкин.