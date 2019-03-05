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Собираемость платежей за вывоз мусора «Рифеем» составила всего 10%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собираемость платежей за вывоз мусора «Рифеем» составила всего 10%

Сегодня, 13:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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