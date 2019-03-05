Собираемость платежей за вывоз мусора «Рифеем» составила всего 10%

Председатель совета директоров РИЦ Максим Ромашев признал наличие ошибок, допущенных при сборе данных о жителях Нижнего Тагила, что повлекло за собой наличие некорректной информации в платежках за услугу по вывозу мусора.

Мы ошиблись и сделали соответствующие выводы. Договорную кампанию мы начали ещё в прошлом году. Но обратной связи не получили, поэтому всё пришлось делать в последний месяц. Касательно Тагила, база не сильно сверенная оказалась, из-за технических ошибок появились некорректные данные. В нормальный режим мы сможем войти только через три месяца. Собираемость пока составила 10% только. Это 15 млн рублей,сообщил редакции TagilCity.ru Максим Ромашов.

Напомним, что квитанции за услуги по вывозу мусора начали приходить тагильчанам от РИЦ в начале февраля, некоторые горожане получили платежки с некорректно указанным количеством проживающих или с неверно указанными собственниками помещений.

Как сообщает генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин, наличие ошибок в квитанциях не повлияло на работу оператора по вывозу ТКО.