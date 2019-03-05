Тагильские предприниматели потребовали от «Рифея» отдельную встречу по тарифам на ТКО

В Нижнем Тагиле в ходе круглого стола с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым представители бизнеса потребовали обсуждения вопросов, возникающих по тарифу на вывоз и переработку ТКО.

Представители малого бизнеса задали Смирнову и представителям «Рифея» вопрос об оплате тарифов на вывоз и переработку отходов. По их словам, в городе достаточно хорошо организована сортировка мусора. Организации отдельно оплачивают акт утилизации, но вопрос об оплате платежек «Рифея» так и не решен.

Сдача отходов на утилизацию организациями малого и среднего бизнеса влияет на дальнейший расчет стоимости. При правильном оформлении соответствующей документации утилизационный сбор оказывает влияние на экологическую плату.

Представители бизнеса платят за мусор отдельно. При этом, юридическое лицо может оплачивать мусор по факту накопления. Данной привилегией не могут пользоваться обычные граждане.