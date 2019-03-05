«Тагилспецтранс» из-за поломки весов возит мусор на полигон Рогожино без взвешивания
Сегодня, 15:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за поломки весов на полигоне «Рогожино» в Нижнем Тагиле мусоровозы «Тагилспецтранса» заезжают на полигон без предварительного взвешивания.
Сюжеты: Нижний Тагил
Весы не работают с начала февраля, сообщает эколог Андрей Волегов. Он считает, что данная ситуация может сказаться при перерасчете тарифов за ТКО, так как исходные данные могут быть некорректны.
В «Рифее» данную информацию подтвердили.
Весы на полигоне «Рогожино» на сегодняшний день не работают. Поэтому коммерческий учёт доставленных транспортировщиками ТКО ведётся в соответствии с п. 11 постановления правительства РФ № 505,сказал региональный оператор.
Дату устранения неисправности в «Рифее» не смогли назвать, также как и предоставить сведения о количестве мусоровозов, заехавших на полигон в период неисправности, пишет АН «Между строк».
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