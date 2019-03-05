«Тагилспецтранс» из-за поломки весов возит мусор на полигон Рогожино без взвешивания

Весы не работают с начала февраля, сообщает эколог Андрей Волегов. Он считает, что данная ситуация может сказаться при перерасчете тарифов за ТКО, так как исходные данные могут быть некорректны.

В «Рифее» данную информацию подтвердили.

Весы на полигоне «Рогожино» на сегодняшний день не работают. Поэтому коммерческий учёт доставленных транспортировщиками ТКО ведётся в соответствии с п. 11 постановления правительства РФ № 505,сказал региональный оператор.