Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Тарифы на вывоз мусора в Свердловской области будут снижены на 6 рублей в год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
32910621288 0e8615fbc7 o

Тарифы на вывоз мусора в Свердловской области будут снижены на 6 рублей в год

Сегодня, 00:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
«Страшный сон». Тагильчанин Макс Герт - о первых эмоциях и планах после освобождения
Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства