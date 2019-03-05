Тарифы на вывоз мусора в Свердловской области будут снижены на 6 рублей в год

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области произвела перерасчёт тарифов на вывоз ТБО в сравнении с теми, которые установились в начале 2019 года. Согласно проекту постановления, снижение составит в среднем 6 рублей в год.

Например, тариф для тагильчан, которых обслуживает ООО «Рифей», будет снижен с 845,87 рубля за кубометр мусора до 841,66 рубля. То есть, жители многоквартирных домов станут платить 145,6 рублей в месяц вместо 146,3 рублей, которые платят сейчас.

При этом в долгосрочной перспективе тариф будет снижен на аналогичные суммы до 2021 года, с учётом поэтапного его повышения до 917,34 рубля за кубометр (вместо 921,92 рубля на данный момент), отмечают в областном правительстве.