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Уголовное дело о смерти годовалой девочки от туберкулеза возбуждено в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело о смерти годовалой девочки от туберкулеза возбуждено в Екатеринбурге

Сегодня, 19:27ОбществоФото: pixabay.com
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