Уголовное дело о смерти годовалой девочки от туберкулеза возбуждено в Екатеринбурге
Сегодня, 19:27ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге следователи начали проверку по факту смерти годовалого ребенка от туберкулёза. Проверка касается дефицита вакцины от заболевания в медучреждениях.
Сюжеты: Екатеринбург
Девочка умерла в ноябре 2018 года в больнице. У ребёнка не было прививки от туберкулеза.
Как сообщает E1.RU, ссылаясь на друга семьи погибшей, родители планировали поставить прививку, но когда мать позвонила в поликлинику, ей сказали, что вакцины БЦЖ временно нет. Роды были домашними, поэтому прививка не была поставлена при рождении.
После этого ребенок заболел коклюшем и долго лечился, вследствие чего у девочки был медотвод от прививок. По словам друга семьи, после выздоровления девочка также часто болела.
Следователи проверяют информацию об отсутствии вакцины. Возбуждено бесфигурантное уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей