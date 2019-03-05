Уголовное дело о смерти годовалой девочки от туберкулеза возбуждено в Екатеринбурге

Девочка умерла в ноябре 2018 года в больнице. У ребёнка не было прививки от туберкулеза.

Как сообщает E1.RU, ссылаясь на друга семьи погибшей, родители планировали поставить прививку, но когда мать позвонила в поликлинику, ей сказали, что вакцины БЦЖ временно нет. Роды были домашними, поэтому прививка не была поставлена при рождении.

После этого ребенок заболел коклюшем и долго лечился, вследствие чего у девочки был медотвод от прививок. По словам друга семьи, после выздоровления девочка также часто болела.