В Чечне зафиксирован самый высокий уровень удовлетворенности услугами ПФР

Беседуя с “Новыми Известиями”, он рассказал о начале восстановления республики в с назначением президента в 2000 году. Тогда начал работать и ПФ Ленинского района Грозного, которым Ахмадов и руководил.

До этого, фонд пережил бомбежку и Ахмадов решил уберечь пенсионный фонд у себя дома в Шали. В процессе перевозки архива его чуть не убили повстречавшиеся на пути солдаты, которые приняле пенсионный архив за архив Дудаева, а Ахмадова за боевика. Один из предводителей солдатов согласился осмотреть документы и отпустил задержанных, когда убедился в их невиновности. Спустя время, Ахмадов привез спасенный пенсионный архив в Грозный, что позволило возродить пенсионную систему республики.

Республика тогда переживала неспокойное время, рассказывает Ахмадов. Администрация фонда сама возила пенсионерам деньги и подвергалась налетам грабителей, так как перевозились крупные суммы. Часто эти нападения перерастали в трагедию и пришлось обратиться за помощью к президенту республики Ахмад-Хаджи Кадырову, который распорядился приставлять к сотрудникам ПФ вооруженную охрану. Бойцы сопровождали их во время обходов пенсионеров.

Хоть старшее поколении и пользуется особым почтением жителей региона, но их здоровье и долголетие пострадало от длительных военных действий, рассуждает Ахмадов.

Чеченский Пенсионный Фонд сегодня обслуживает более 417 тысяч пенсионеров. Он оборудован по последнему слову техники, а в его работу внедряются и местные изобретения. Среди прочих выделяется сервис “Видеоприемная руководства”, с помощью которого, чеченские жители могут общаться с руководителями тех или иных отделений при помощи видеосвязи. Еще один местный сервис - это “Вотсап-консультант”. С его помощью можно задавать вопросы сотрудникам отделения.

Регион возглавляет российский рейтинг субъектов по удовлетворенности местного населения работой ПФ. Всего в регионе 20 клиентских служб. Для получения услуг в реальном времени можно воспользоваться онлайн-порталами госуслуг и ПФ.