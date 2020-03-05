Фейковые новости: как от них защищаются в России

Издание «Медиакорсеть» попыталось выяснить, какие способы борьбы с фейковыми новостями существуют и почему они превращается в политическую цензуру.

Не редко ложные сообщения используются в политических целях. Например, в недавнем времени в СМИ появилась информация о том, что Россия поддержит претендента в президенты США от демократов Берни Сандерса. Однако действующий американский президент Дональд Трамп это опроверг.

Еще одной «актуальной» темой для фейков стала тема коронавируса, которая будоражит весь мир. Сообщения о зараженных появились на Украине, но в действительности нет ни одного подтвержденного в стране случая.

В зарубежных странах борьба с фейковыми новостями ведется не особо активно. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в феврале, рассказал об отсутствии поддержки со стороны государства и призвал политиков усилить регулирование в интернете.

Сама соцсеть начала борьбу с фейками после обвинений в том, что ее используют для распространения ложных сообщений в политических целях. Марк Цукерберг сообщил, что в компании трудятся 35 тысяч сотрудников, которые проверяют информацию вручную. Однако это не отменяет человеческий фактор и открывает возможности для манипуляции фактами.

В фактчекинге и управлении им в нужную сторону заинтересована не сама социальная сеть, а сторонние компании, нанятые ею. Facebook заключила соглашение в 2019 году с 60 проектами, занимающихся проверкой новостей в Европе, Южной Америке, США и других странах. При этом финансируются эти проекты заинтересованными личностями, которым выгодно признавать ложными определенные факты.

Что же происходит в России? Западные политики называют введение системы проверки фактов в нашей стране ограничением свободы слова. При том, что в России этот процесс предлагается сделать автоматическим.

Также у нас введен специальный закон, которые предусматривает за распространение опасных фейков наказание в виде штрафа – для граждан до 400 тысяч рублей, для компаний – до 1,5 миллионов рублей. Решение о блокировке ложной информации принимает генеральный прокурор, а не заинтересованные лица.

При этом проблема фейковых новостей в России продолжает быть актуальной. Так, например, в этом году появилась информация, что бананы якобы могут стать источником заражения коронавирусом. В Казане после прибытия пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в соцсетях стал распространяться фейк о закрытии приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы.

Жертвами фейков часто становятся банки. После сообщений о прекращении работы банковских карт, клиенты начали снимать со счетов миллиарды рублей.

Еще одним шагом в борьбе с ложными сообщениями и их последствиями стала обязательная аутентификация пользователей – регистрация SIM-карт. Впервые в обязательном порядке ее использовали в 2003 году в Германии, Швейцарии и Бразилии. По информации Всемирной ассоциации представителей мобильной индустрии, на февраль прошлого года аутентификация пользователей мобильной связи осуществляется в 140 странах.