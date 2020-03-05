На Урале отменили закупку на проект ледовой арены из-за переписки с претендентом

Как сообщили в пресс-службе администрации города, участник электронного конкурса прислал запросы с просьбой разъяснить техническое задание. Всего было прислано три вопроса, но все они касались одного момента — формулировки «проектирование социально-культурных объектов массового посещения людей».

Первый вопрос был — что конкретно подразумевается под этой фразой. Во втором запросе претендент попросил указать документ, на который ссылается заказчик при употреблении такой формулировки. И в третьем указано, что присланная заказчиком ссылка не открывается.