На Урале отменили закупку на проект ледовой арены из-за переписки с претендентом
Сегодня, 16:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Администрация Первоуральска отменила закупку на создание проекта арены для хоккея с мячом за 159 миллионов рублей. Причиной стала непонимание фирмой-претендентом фразы «социально-культурные объекты массового посещения людей», которая прописана в техзадании, сообщает «Новый день».
Как сообщили в пресс-службе администрации города, участник электронного конкурса прислал запросы с просьбой разъяснить техническое задание. Всего было прислано три вопроса, но все они касались одного момента — формулировки «проектирование социально-культурных объектов массового посещения людей».
Первый вопрос был — что конкретно подразумевается под этой фразой. Во втором запросе претендент попросил указать документ, на который ссылается заказчик при употреблении такой формулировки. И в третьем указано, что присланная заказчиком ссылка не открывается.
В связи с этим принято решение доработать техническое задание. Сроки проведения нового конкурса не сообщаются.
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