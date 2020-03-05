«Областная газета» не смогла обжаловать возврат денег за невыполненное госзадание

Согласно судебным материалам, «Областная газета» в 2017 году должна была выпустить определенное количество тиража. Однако при проверке департаментом выяснилось, что госзадание не выполнено полностью, лишь на 96,89%. Этот показатель превышает допустимое отклонение. В связи с этим редакция обязана вернуть три миллиона рублей.