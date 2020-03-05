«Областная газета» не смогла обжаловать возврат денег за невыполненное госзадание
Сегодня, 16:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Верховном суде РФ отклонили кассацию главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина, который пытался обжаловать решение свердловского Арбитражного суда о возврате трех миллионов рублей за невыполнение госзадания департаменту информполитики, пишет Znak.
Согласно судебным материалам, «Областная газета» в 2017 году должна была выпустить определенное количество тиража. Однако при проверке департаментом выяснилось, что госзадание не выполнено полностью, лишь на 96,89%. Этот показатель превышает допустимое отклонение. В связи с этим редакция обязана вернуть три миллиона рублей.
В суде представители газеты заявили, что исправили отчет за первый квартал 2017 года, в результате чего показатель выполнения стал выше — 98,32%. Однако суд счел исправленный отчет недобросовестным.
По словам главного редактора «Областной газеты», возможности обжалования еще не исчерпаны.
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