«Показательная порка»: в России хотят заблокировать Twitter

Член комиссии по развитию информационного общества Артем Кирьянов допустил, что закрытие Twitter станет примером для других.

Давно назрела показательная порка. Если хотите закрыть Twitter, давайте закроем Twitter. И посмотрим, как будет дальше, предложил Кирьянов.

Инициативу он аргументировал тем, что социальная сеть не выполняет закон о персональных данных с 2015 года и не переносит информацию о российских пользователях на сервера внутри страны. Кроме того, Кирьянов напомнил о случае в декабре 2019 года, когда Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества без объяснения причин.

С ним согласился председатель комиссии Александр Малькевич. Он считает, что блокировка не вызовет сильного волнения среди россиян, так как Twitter за последние несколько лет потерял популярность.