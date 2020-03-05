«Показательная порка»: в России хотят заблокировать Twitter

Члены Общественной палаты РФ выступили за то, чтобы заблокировать социальную сеть Twitter за систематическое нарушение законодательства и пропуск большого количества фейковых новостей, сообщает Ура.ру.
Член комиссии по развитию информационного общества Артем Кирьянов допустил, что закрытие Twitter станет примером для других.
Давно назрела показательная порка. Если хотите закрыть Twitter, давайте закроем Twitter. И посмотрим, как будет дальше, предложил Кирьянов.
Инициативу он аргументировал тем, что социальная сеть не выполняет закон о персональных данных с 2015 года и не переносит информацию о российских пользователях на сервера внутри страны. Кроме того, Кирьянов напомнил о случае в декабре 2019 года, когда Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества без объяснения причин.
С ним согласился председатель комиссии Александр Малькевич. Он считает, что блокировка не вызовет сильного волнения среди россиян, так как Twitter за последние несколько лет потерял популярность.
Согласно российскому законодательству, все социальные сети, работающие внутри страны, должны хранить персональные данные граждан на серверах, расположенных на ее территории. Это условие Twitter и Facebook неоднократно нарушали, за что им назначались штрафы. Вопрос о запрете работы на территории России поднимался неоднократно. Кроме того, в Общественной палате РФ заявляли, что социальные сети должны модерировать публикации и не пропускать фейковые сообщения.