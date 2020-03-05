Предприниматель из Нижнего Тагила оштрафована за выдачу займов клиентам
Сегодня, 19:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Хозяйка комиссионного магазина заплатит 20 тысяч рублей штрафа за то, что выдавала клиентам займы под 3% в неделю, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Магазин, принадлежащий женщине, расположен на улице Октябрьской революции. Кроме основной деятельности — покупке и продаже бытовой техники — тагильчанка выдавала клиентам займы на 10 дней с трехпроцентной ставкой. Документы она составляла только на прием техники под залог.
В прокуратуре пояснили, что в основном женщина выдавала суммы по 1 тысяче рублей, самый большой займ составил 10 тысяч рублей. Также в надзорном ведомстве отметили, что если бы предпринимательница давала деньги в долг без процентов, то это не считалось бы правонарушением. Либо женщине нужно было получить разрешение на ломбардную деятельность.
На женщину завели дело о незаконном осуществлении деятельности по предоставлению займов и приговорили к выплате штрафа.
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