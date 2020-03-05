Путин взял на контроль обеспечение больной девочки с Урала дорогим лекарством

Администрация президента взяла под контроль обеспечение девочки препаратом «Спинраза». Полуторагодовалая девочка больна спинальной мышечной атрофией. Узнав о диагнозе, родители ребенка начали писать обращения во все инстанции, недавно они написали письмо президенту США Дональду Трампу. Родители просили Трампа помочь наладить контакт с клиникой, где осуществляют лечение редкой болезни.

Препарат «Спинраза», который может помочь ребенку, будет стоить 8 миллионов рублей. Укол другого лекарства – Zolgensma – стоит 160 миллионов рублей. Но оба препарата не зарегистрированы в России.