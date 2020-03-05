Проект артпространства в Черноисточинске победил в федеральном конкурсе
Тагильский проект по созданию креативного кластера «АртРезиденция» стал победителем во всероссийском конкурсе «100 городских лидеров — 2020», организатором которого стала корпорация «Росатом».
Авторами идеи выступили бизнесмен Александр Быков и центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле. Как рассказал предприниматель, в 2013 году он приобрел старый железоделательный завод в поселке Черноисточинск. После этого у него появился интерес создать на свободных площадях артпространство — место для помощи в реализации продукции творческих людей. Там можно организовывать шоу-румы, выставки и другие мероприятия.
Специалисты центра «Мой бизнес» уже активно реализуют идею создания креативного кластера, поэтому подать заявку на конкурс было их предложением.
По словам руководителя центра «Мой бизнес» Сергея Федореева, в Нижнем Тагиле много талантливых людей, которым нужно помочь научится монетизировать свое творчество. Артпространство позволит реализовать их продукцию. Все желающие превратить любимое дело в доходный бизнес приглашаются на обучение.
Нижнетагильское объединение Союза художников России также поддержало идею создания арткластера. Одним из лидеров проекта стала председатель союза Анжелика Южакова. Через Союз художников авторы будут узнавать о раскрытии бизнес-потенциала.