Проект артпространства в Черноисточинске победил в федеральном конкурсе

Авторами идеи выступили бизнесмен Александр Быков и центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле. Как рассказал предприниматель, в 2013 году он приобрел старый железоделательный завод в поселке Черноисточинск. После этого у него появился интерес создать на свободных площадях артпространство — место для помощи в реализации продукции творческих людей. Там можно организовывать шоу-румы, выставки и другие мероприятия.