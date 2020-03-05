"Россети" интегрировали систему "Транзит 2.0" для финансовых расчетов

И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО “Россети” Павел Гребцов подчеркнул, что нововведения связаны с трансформацией казначейской функции организации. Применение платформы “Транзит 2.0” благоприятно скажется на самих расчетах: ожидается, что повысится их эффективность и прозрачность, сообщают “Новые известия”.

Разработкой платформы занимались специалисты Национального расчетного депозитария (НРД), входящего в состав ГК “Московская биржа”. Ее главными акционерами являются Банк России, Сбербанк, ВЭБ.РФ и ЕБРР.

“Транзит 2.0” представляет из себя систему, которая позволяет финансовым компаниям и обслуживающим организациям в режиме реального времени обмениваться необходимой информацией. Мультибанковский сервис также позволяет отправлять финансовые сообщения контрагентам. Все общение имеет единый формат, который позитивно отражается на эффективности и безопасности обмена данными.

Управляющий директор по технологическим сервисам НРД Александр Нам выразил радость по поводу объединения “Россетей”, Сбербанка и Газпромбанка для запуска пилотного проекта в системе “Транзит 2.0”.

Он добавил, что были проведены тестовые испытания с финансовыми организациями и крупными корпорациями, в ходе которых платформа продемонстрировала положительные результаты.