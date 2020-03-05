Спикер петербургского парламента предложил «кланяться в пояс росгвардейцам»

Заслуживают не просто благодарности, а, чтобы при их появлении срывали шапки и кланялись им в пояс, цитирует Макарова Закс.ру.

Помимо этого, председатель ЗакСо заметил, что после развала СССР «миллиарды людей на всей планете сейчас умываются кровью».

В спор с Макаровым вступил депутат Максим Резник, он призывал коллег проголосовать против награждения силовиков. Макаров парировал, что росгвардейцев нужно «носить на руках».