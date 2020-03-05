Спикер петербургского парламента предложил «кланяться в пояс росгвардейцам»
Сегодня, 09:33ОбществоФото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
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Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров во время обсуждения вопроса о награждении нескольких сотрудников Росгвардии, призвал кланяться им в пояс, пишут «Новые Известия».
Заслуживают не просто благодарности, а, чтобы при их появлении срывали шапки и кланялись им в пояс, цитирует Макарова Закс.ру.
Помимо этого, председатель ЗакСо заметил, что после развала СССР «миллиарды людей на всей планете сейчас умываются кровью».
В спор с Макаровым вступил депутат Максим Резник, он призывал коллег проголосовать против награждения силовиков. Макаров парировал, что росгвардейцев нужно «носить на руках».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин возмутился призывами в соцсетях убивать детей сотрудников Росгвардии.
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