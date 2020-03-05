Суд ужесточил наказание дважды сбившей пешеходов жительнице Белоярского
Сегодня, 17:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил наказание для женщины-водителя из Белоярского, которая будучи пьяной сбила на дороге двух девушек, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, летом 2019 года подсудимая, находясь за рулем в алкогольном опьянении, сбила двух девушек и скрылась с места ДТП. При этом через некоторое время женщина вернулась и проехала еще раз по одной из пострадавших, которая лежала на дороге.
30 декабря суд вынес обвиняемой приговор и назначил полтора года тюремного срока с отбыванием в колонии-поселении, а также на два года лишил ее права управлять автомобилем.
В свердловской прокуратуре посчитали наказание слишком мягким и подали в Свердловский областной суд апелляцию. Требования ведомства были удовлетворены, суд пересмотрел наказание и назначил подсудимой 2,6 года лишения свободы в колонии-поселении. Срок лишения прав на вождение остался прежним.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей