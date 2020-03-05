Суд ужесточил наказание дважды сбившей пешеходов жительнице Белоярского

Напомним, летом 2019 года подсудимая, находясь за рулем в алкогольном опьянении, сбила двух девушек и скрылась с места ДТП. При этом через некоторое время женщина вернулась и проехала еще раз по одной из пострадавших, которая лежала на дороге.

30 декабря суд вынес обвиняемой приговор и назначил полтора года тюремного срока с отбыванием в колонии-поселении, а также на два года лишил ее права управлять автомобилем.