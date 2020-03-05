Тагильчане могут стать волонтерами парада Победы в Москве
Сегодня, 11:56ОбществоФото: Волонтерыпобеды.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Нижнего Тагила в возрасте от 18 до 35 лет могут стать волонтерами юбилейного парада Победы и Бессмертного полка на Красной площади в Москве, сообщается на сайте влонтерыпобеды.рф.
Сюжеты: Нижний Тагил
Международный конкурс «Послы Победы» проводится в целях отбора лучших добровольцев, принять в нем участие и попасть на парад в Москву можно заполнив анкету.
К анкете нужно прикрепить ссылки на видео о себе с ответом на несколько вопросов. С более подробными условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте всероссийского общественного движения. Прием заявок продлится до 15 марта.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей