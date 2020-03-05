Тагильчане могут стать волонтерами парада Победы в Москве

Международный конкурс «Послы Победы» проводится в целях отбора лучших добровольцев, принять в нем участие и попасть на парад в Москву можно заполнив анкету.

К анкете нужно прикрепить ссылки на видео о себе с ответом на несколько вопросов. С более подробными условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте всероссийского общественного движения. Прием заявок продлится до 15 марта.