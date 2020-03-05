В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в смерти архитектора, избитого за замечание

В связи со смертью потерпевшего уголовное дело было переквалифицировано на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Следствие обратилось с ходатайством в суд, чтобы избрать меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей.

11 января 2019 года в кафе 66-летний архитектор Александр Кротов сделал замечание двум мужчинам, потому что они нецензурно выражались. Когда Кротов ушел, молодые люди догнали его и избили. Архитектора доставили в больницу со множественными гематомами, а также у него произошел инсульт. Он скончался 27 февраля не приходя в сознание. Трошина нашли сразу, но отпустили под подписку о невыезде. Второй подозреваемый пока не найден.