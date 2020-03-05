В Екатеринбурге будут судить экс-участкового, бравшего взятки текстилем

Весной прошлого года, работая в полиции, во время проведения операции «Контрафакт» женщина пришла в один из магазинов города. Там она предложила продавцу передать ей безвозмездно некоторый товар за непроведение проверочных мероприятий. Продавец обсудила предложение с директором торговой точки, тот согласился. Сотрудница полиции дважды получила взятку текстильной продукцией и флеш-картой.

Позже женщина еще раз обратилась к коммерсанту и предложила ему общее покровительство. Тот передай полицейскому предметы одежды и парфюмерию. В то же время она обратилась с аналогичным предложением к владелице ателье. Женщина получила от предпринимательницы текстильную продукцию и составила фиктивный протокол об изъятии товара якобы для проведения товароведческой экспертизы.