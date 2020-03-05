В Екатеринбурге день смерти Сталина хотят отпраздновать салютом
Сегодня, 15:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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5 марта в 20.00 в Екатеринбурге неизвестные активисты планируют провести салют в честь «освобождения» страны от Иосифа Сталина, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Активисты заявляют, что годовщину смерти Сталина нужно отмечать как национальный праздник.
Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше,цитирует активистов издание.
Свердловские активисты опасаются давления от сторонников идеологии Сталина, поэтому предпочитают сохранять анонимность. Однако они выразили надежду, что в следующем году 5 марта к их акции присоединятся другие города.
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