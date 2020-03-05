В Екатеринбурге день смерти Сталина хотят отпраздновать салютом

Активисты заявляют, что годовщину смерти Сталина нужно отмечать как национальный праздник.

Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше,цитирует активистов издание.