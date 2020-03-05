В Екатеринбурге со склада изъяли контрафактных пони на три миллиона рублей

Контрафакт был обнаружен в рамках плановой проверки, проводимой совместно с представителями УМВД. По предварительным данным, стоимость изъятого товара составила три миллиона рублей. Точная цифра станет известна после экспертизы. Представители торговой марки уже подтвердили, что товарный знак был использован незаконно.