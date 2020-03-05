В Екатеринбурге со склада изъяли контрафактных пони на три миллиона рублей
Сегодня, 13:08ОбществоФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбургские таможенники изъяли со склада семь тысяч контрафактных игрушек, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
Контрафакт был обнаружен в рамках плановой проверки, проводимой совместно с представителями УМВД. По предварительным данным, стоимость изъятого товара составила три миллиона рублей. Точная цифра станет известна после экспертизы. Представители торговой марки уже подтвердили, что товарный знак был использован незаконно.
Поскольку на товар не имелось документов, невозможно определить производителя. Такие игрушки могут быть опасны для здоровья детей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей