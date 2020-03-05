В ФАС направили жалобу на Google из-за рекламы «выплат от государства каждому»

Представители АППСИМ просят провести проверку в связи с размещением мошеннической рекламы и нарушения закона «О рекламе». В ассоциации подчеркивают, что ролики удаляются через некоторое время, но их успевают посмотреть более сотни пользователей.

Речь идет о рекламе, обещающей россиянам «выплаты от государства каждому», «полный возврат НДС» и прочих. Чтобы получить обещанную «компенсацию», пользователям нужно перевести мошенникам некоторую сумму. Обычно под предлогом оплаты юридического сопровождения или комиссии за денежный перевод. Для того, чтобы вызвать у граждан доверие, создатели роликов используют фото медийных личностей, а также вставки из выпусков новостей центральных телеканалов.