В ГД поддержали новый закон от единороссов о «народном бюджете»

О том, какую важную роль в совершенствовании системы отношений между российскими гражданами и властями страны должен будет иметь предложенный нормативно-правовой механизм, рассказал секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак. Он заверил, что эта практика позволит расширить возможности людей принимать участие в общественной и политической жизни своего региона и муниципалитета, сообщает издание newizv.ru.

Турчак пояснил, что эта возможность будет достигаться благодаря тому, что россияне смогут сами определять приоритетные направления для распределения ресурсов муниципального бюджета. Такие изменения позволят снизить число случаев, когда действующие только исходя из своего видения ситуации чиновники принимают и реализуют решения, результаты которых потом не в полной мере удовлетворяют граждан. По словам Турчака, лучше самих граждан никто не может определить, что и как необходимо сделать для улучшения их жизни и решения их проблем. В связи с этим людей необходимо наделить инструментом влияния на процесс принятия управленческих решений, имеющих отношение к их муниципалитету, считает политик.

Кроме того, политик рассказал об уже имеющейся практике реализации этой концепции в отдельных субъектах Российской Федерации. Турчак отметил достигаемые в рамках такой деятельности успехи и напомнил, что президент страны Владимир Путин также высказал свое одобрение в отношении идеи вовлечь население страны в процесс распределения денег из муниципального бюджета. Более того, президент заявил о целесообразности повысить бюджетную поддержку тех направлений, на приоритетность которых указывают российские граждане. Тогда же Турчак сообщил о намерении от лица "Единой России" представить Государственной думе соответствующий документ со всеми предлагаемыми изменениями.

На сайте партии "Единая Россия" также напомнили о том, как 30 января этого года идея Турчака заручилась поддержкой Путина на одном из отраслевых собраний.

Сам законопроект об инициативном распределении бюджета в Государственную думу внесли 3 февраля.

Через пару недель после этого в налоговом комитете Госдумы рекомендовали нижней палате парламента принять эту законодательную инициативу.

В Госдуму поступил законопроект об инициативном бюджетировании, который позволит гражданам самостоятельно решать, на что в первую очередь расходовать средства местного бюджета. Инициативу прокомментировал депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов.