В Нижнем Тагиле будут судить многодетную мать, сдавшую в ломбард краденую технику
Сегодня, 11:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жительница Нижнего Тагила предстанет перед судом за сбыт краденой техники, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
В надзорном ведомстве пояснили, что в 2019 году 16-летний сын тагильчанки совершил несколько неаконных проникновений в садовые дома на территории Тагилстроя. Молодой человек похитил электроплиту, несколько удлинителей и акустическую систему. Краденое тагильчанин принес домой. Женщина поинтересовалась у сына откуда вещи, он сознался в преступлении. Тагильчанка отнесла имущество в ломбард с целью получения денег.
Женщина воспитывает троих детей. В ходе следствия вину признала, вещи были возвращены владельцам. Тагильчанке грозит до двух лет лишения свободы.
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