В Нижнем Тагиле будут судить многодетную мать, сдавшую в ломбард краденую технику

В надзорном ведомстве пояснили, что в 2019 году 16-летний сын тагильчанки совершил несколько неаконных проникновений в садовые дома на территории Тагилстроя. Молодой человек похитил электроплиту, несколько удлинителей и акустическую систему. Краденое тагильчанин принес домой. Женщина поинтересовалась у сына откуда вещи, он сознался в преступлении. Тагильчанка отнесла имущество в ломбард с целью получения денег.