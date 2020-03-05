В Нижнем Тагиле утверждён перечень тротуаров и проездов для ремонта в 2020 году

Все работы по ремонту должны начаться в мае и завершиться к осени. Ремонты выполнят МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис».

В Дзержинском районе отремонтируют подъезды к лицею №51, детскому саду №118. Кроме того, тротуары и дороги к остановкам «Площадь Славы», пересечении улиц Зари и Максарева, и около дома №108 на Ленинградском проспекте. Также отремонтируют проезды во дворах жилых домов на улице Зари, 45, 61-65, 75, 77, 81-85, 105, 107 и 109.

В Ленинском районе отремонтируют подъезды к детским садам №82, №110, дорогу к поликлинике №3, а также подъезды к наркологическому и психиатрическому диспансерам.

На ГГМ отремонтируют дороги к детским садам №105, №188, и новому садику на Уральском проспекте. В перечень включен ремонт мостов в посёлках Студеный и Висимо-Уткинск.

В утвержденном списке также значится ремонт тротуаров на следующих улицах: Некрасова, Металлургов, Коминтерна (от Дзержинского до Тимирязева); Перова (от Балакинской до Ульяновской); Садовая (вдоль дома №44); Алтайской, вдоль Невьянского переулка, 3, и Садовой, 48,50, Красногвардейской, 12; Свердлова вдоль домов №23б, 23, 23а, 25, 27, со стороны Тимирязева.

Кроме того, в списке ремонт тротуара в районе пешеходного перехода от ФОКа к школе №81; ДОУ №181. На Вагонке тротуары: вдоль Орджоникидзе от Свердлова,1, до конца дома Орджоникидзе, 9; вдоль Свердлова, от Орджоникидзе до проспекта Дзержинского (четная сторона); тротуар по Правды от Свердлова до конца здания Свердлова, 23в (подход к ДОУ №181), проход над теплотрассой; тротуар от Калинина, 82а, до Круговой (четная сторона); вдоль Калинина (от педколледжа) до Круговой; тротуар по Круговой от КНС,14 (пересечения с Калинина) до Круговой,118 (нечетная сторона); тротуар от домов 7 и 9 по Свердлова к пешеходному переходу через Свердлова.