В Нижнем Тагиле увеличили размер пособия на погребение

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Размер пособия на погребение в 2020 году в Нижнем Тагиле составит 7 043 рубля, соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Размер пособия увеличился на 205 рублей. В список услуг по погребению включены гроб и принадлежности для прощания общей стоимостью 1 738 рублей, перевозка тела до места захоронения обойдется в 1 570 рублей, погребение или кремация — 3 735 рублей.
В случае, если у усопшего нет родственников, расходы на погребение компенсируются ритуальной фирме. Если родственники хоронят умершего за свой счет, они в праве получить компенсацию самостоятельно.
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