В Нижнем Тагиле увеличили размер пособия на погребение

Размер пособия увеличился на 205 рублей. В список услуг по погребению включены гроб и принадлежности для прощания общей стоимостью 1 738 рублей, перевозка тела до места захоронения обойдется в 1 570 рублей, погребение или кремация — 3 735 рублей.

В случае, если у усопшего нет родственников, расходы на погребение компенсируются ритуальной фирме. Если родственники хоронят умершего за свой счет, они в праве получить компенсацию самостоятельно.