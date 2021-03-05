250 млн рублей выделили свердловские власти на межрегиональные авиарейсы

По девяти направлениям самолеты уже летают. Это Барнаул, Белгород, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфа, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Саратов. С 1 мая планируются рейсы в Ульяновск. Остальные варианты прорабатываются. И уже сегодня Кольцово фиксирует резкий рост популярности таких маршрутов,рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.