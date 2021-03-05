250 млн рублей выделили свердловские власти на межрегиональные авиарейсы

250 млн рублей выделили свердловские власти на межрегиональные авиарейсы

Сегодня, 21:21ОбществоФото: pixabay.com
Свердловские власти выделили 250 млн рублей на субсидирование вылетов из Екатеринбурга. Это поможет снизить цену авиабилета и сделает полеты доступнее.

13 авиаперелетов между регионами получат поддержку бюджетом Свердловской области. Этим планируется увеличить пассажиропоток, открыть новые возможности для аэропортов региона и перевозчиков.

По девяти направлениям самолеты уже летают. Это Барнаул, Белгород, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфа, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Саратов. С 1 мая планируются рейсы в Ульяновск. Остальные варианты прорабатываются. И уже сегодня Кольцово фиксирует резкий рост популярности таких маршрутов,рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Пассажиропоток на субсидируемых рейсах вырос с начала года на 61%. За два предыдущих месяца перевезено 36,6 тысячи пассажиров, загрузка рейсов превысила 74%.

Также восстанавливаются международные авиаперелеты. Происходит постепенное возвращение к привычному образу жизни.

Надеюсь, тенденция сохранится, а границы уральцев будут только расширяться,отметил Евгений Куйвашев.

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Екатеринбург
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