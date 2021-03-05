Арбитражный суд Екатеринбурга отказался банкротить скандальный ЖК «Бухта Квинс»

Арбитражный суд Екатеринбурга отказался банкротить скандальный ЖК «Бухта Квинс»

Сегодня, 10:51ОбществоФото: pixabay.com
Застройщикам «Бухты Квинс» Арбитражный суд Екатеринбурга отказал в банкротстве. Судебное решение было озвучено 4 марта в Екатеринбурге.

Арбитражный суд Свердловской области отказал в банкротстве Александру Хренову, помощнику барда Александра Новикова. Мужчины являются застройщиками жилищного кооператива «Бухта Квинс».

Информация о принятом судебном акте — прекратить производство. Практика неоднозначная. Есть месяц на обжалование,сообщил судья Андрей Дурановский.

По данным URA.RU, иск к жилищному кооперативу был подан 20 ноября 2020 года на сумму 5,7 млн рублей. Представители Александра Хренова просили открыть упрощенное конкурсное производство и признать кооператив банкротом. Суд отменил процедуру банкротства.

Напомним, в 2008 году началась застройка жилищно-строительного комплекса «Бухты Квинс». В 2016 году на Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова, заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Они подозревались в хищении средств пайщиков при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».

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Екатеринбург
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