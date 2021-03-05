Арбитражный суд Екатеринбурга отказался банкротить скандальный ЖК «Бухта Квинс»

Напомним, в 2008 году началась застройка жилищно-строительного комплекса «Бухты Квинс». В 2016 году на Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова, заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Они подозревались в хищении средств пайщиков при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».