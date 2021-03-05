БСК пригласила звезду ММА Джеффа Монсона в Стерлитамак

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон поздравил с 8 Марта сотрудниц Башкирской содовой компании (БСК). После этого он провел тренинг по смешанным единоборствам для жителей Стерлитамака.

Как пишет mkset.ru, поездку спортсмена организовал гендиректор АО «БСК» Эдуард Давыдов. Монсон поздравил женский коллектив предприятия во время награждения за заслуги в работе. Он подарил сотрудницам букет роз и раздал им автографы. После этого Монсон приехал в спортзал стадиона «Строитель», где он несколько часов проводил бесплатный мастер-класс по боевым искусствам. Он провел разминку, показал боксерские приемы и свои фирменные удары. За ним наблюдали почти 200 человек, среди которых было много детей и подростков. Перед мастер-классом боец пообщался с жителями города и рассказал о своей карьере в ММА и о нынешней работе. Последние несколько лет спортсмен проживает в Уфе, куда переехал из штата Миннесота. В башкирской столице он открыл собственную школу единоборств, в которой занимаются дети и подростки. Джефф Монсон отметил, что очень благодарен БСК за приглашение. По его словам, он с большим удовольствием посетит Стерлитамак в будущем.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter