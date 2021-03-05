Бывший полицейский из Нижнего Тагила обвиняет коллег в превышении полномочий

Руслан Белоконный работал в отделении полиции №17. Бывший оперуполномоченный обвиняет в превышении должностных полномочий начальника отделения полиции №17 – Игоря Эркенова и начальника управления собственной безопасности – Алексея Некифорова. Также Белоконный считает, что полномочия превысил следователь следственного комитета – Евгений Варехин.
По словам бывшего полицейского, 27 февраля текущего года около двух часов ночи он вместе со своими друзьями и бывшими коллегами был задержан сотрудниками УСБ и ОМОНа. Молодой человек рассказывает, что при задержании не сопротивлялся, но отказывался вставать на колени, потому что это унижало его личное достоинство.
По указанию сотрудников УСБ и Эркенова бойцы применяли физическую силу, наручники и электрошокер. Меня били ногами. К сотрудникам ОМОНа у меня никаких претензий нет, они выполняли свою работу по указанию вышеуказанных лиц. Самое смешное произошло в конце! Привода никакого нет. В отдел полиции я доставлен не был,рассказал Белоконный TagilCity.ru.
Напомним, Руслан был уволен 27 мая 2020 года по отрицательной статье о проступке, порочащем честь сотрудника органов внутренних дел. Весной 2020 года в кафе «бар 41» задержали детского тренера по хоккею с признаками наркотического опьянения. Мужчину направили на освидетельствование в психиатрическую больницу №7. Однако, по версии следствия, за тренера сдал анализ мочи сотрудник полиции, в результате анализ показал отсутствие наркотических веществ в организме.
С причиной увольнения бывший оперуполномоченный не согласен. Считает, что уволили его за пост в одной из социальных сетей. Бывший капитан выложил фотографию удостоверения в развернутом виде в поддержку одного из коллег, который содержится под стражей. По мнению Руслана, это не понравилось его руководству и поэтому его уволили. Также Белоконный заявил, что анализы мочи за тренера он не сдавал.
Тренера по хоккею знаю заочно, лично с ним не знаком. Дети бывших коллег занимались у него. Анализов я за него не сдавал,делится Руслан.