Бывший полицейский из Нижнего Тагила обвиняет коллег в превышении полномочий

С причиной увольнения бывший оперуполномоченный не согласен. Считает, что уволили его за пост в одной из социальных сетей. Бывший капитан выложил фотографию удостоверения в развернутом виде в поддержку одного из коллег, который содержится под стражей. По мнению Руслана, это не понравилось его руководству и поэтому его уволили. Также Белоконный заявил, что анализы мочи за тренера он не сдавал.