Для введения бескондукторной оплаты проезда в Екатеринбурге придется переписать закон

Для введения бескондукторной оплаты проезда в Екатеринбурге придется переписать закон

Сегодня, 16:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В ближайшее время в автобусах Екатеринбурга установят валидаторы, чтобы пассажиры могли сами оплатить проезд, однако для того, чтобы контролеры могли штрафовать безбилетников, придется вводить изменения в областной закон.

Первые время кондукторы продолжат работать в автобусах, чтобы пассажиры могли привыкнуть к новой системе оплаты проезда. После кондукторов начнут переводить контрольно-ревизионные отделы. Это значит, что они будут дежурить на остановках и проверять оплату проезда.

На данный момент внедрять данную схему не имеет смысла, рассказали Е1 в мэрии Екатеринбурга. Это связано с тем, что у контролеров автотранспортных предприятий нет полномочий штрафовать безбилетников.

Ситуация сейчас такова, что закон, в принципе, позволяет штрафовать нарушителей, но вот уполномоченных на это работников на муниципальных предприятиях пока нет,рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.

Он отметил, что инициатива по изменению закона обсуждается в администрации.

Напомним, валидаторы позволяют оплачивать проезд без кондуктора. Для оплаты используется бесконтактный способ — карта прикладывается к специальному считывателю. После проведение оплаты пассажиру будет распечатан чек. Начать использовать «электронных кондукторов» планируется в течение двух месяцев.

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Екатеринбург
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