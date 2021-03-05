Для введения бескондукторной оплаты проезда в Екатеринбурге придется переписать закон

Первые время кондукторы продолжат работать в автобусах, чтобы пассажиры могли привыкнуть к новой системе оплаты проезда. После кондукторов начнут переводить контрольно-ревизионные отделы. Это значит, что они будут дежурить на остановках и проверять оплату проезда.
На данный момент внедрять данную схему не имеет смысла, рассказали Е1 в мэрии Екатеринбурга. Это связано с тем, что у контролеров автотранспортных предприятий нет полномочий штрафовать безбилетников.
Ситуация сейчас такова, что закон, в принципе, позволяет штрафовать нарушителей, но вот уполномоченных на это работников на муниципальных предприятиях пока нет,рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.
Он отметил, что инициатива по изменению закона обсуждается в администрации.
Напомним, валидаторы позволяют оплачивать проезд без кондуктора. Для оплаты используется бесконтактный способ — карта прикладывается к специальному считывателю. После проведение оплаты пассажиру будет распечатан чек. Начать использовать «электронных кондукторов» планируется в течение двух месяцев.