Два миллиона рублей отсудили екатеринбуржцы у УК за негорячую горячую воду

Однако по закону температура горячей воды должна быть от 60 до 75 градусов. Жильцы обратились за помощью в общественное движение «Открытое ЖКХ». Эксперт пояснил, что эта проблема в Екатеринбурге довольно распространенная, однако жители редко привлекают к ответственности виновников. Он отметил, что существуют формулы, которые позволяют установить объективную картину приборов учета, поэтому собрать документы для суда реально.