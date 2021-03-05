Два миллиона рублей отсудили екатеринбуржцы у УК за негорячую горячую воду

В доме на улице Красных Командиров, 72, температура воды была ниже нормы в течение трех лет. Жители смогли добиться перересчета на сумму более двух миллионов рублей.
На кухне, когда моешь посуду, можно было не разбавлять горячую воду холодной, она была такой температуры, что руки терпели, то есть теплая, рассказала Е1 одна из жительниц.
Однако по закону температура горячей воды должна быть от 60 до 75 градусов. Жильцы обратились за помощью в общественное движение «Открытое ЖКХ». Эксперт пояснил, что эта проблема в Екатеринбурге довольно распространенная, однако жители редко привлекают к ответственности виновников. Он отметил, что существуют формулы, которые позволяют установить объективную картину приборов учета, поэтому собрать документы для суда реально.
После судов жильцы получили перерасчет. Хотя в суд обращались только четверо, компенсацию получили все 322 квартиры дома. В зависимости от расхода собственники получили от одной до 13 тысяч рублей, ответчиком стала управляющая компания.
В другой похожей истории управляющая компания домов на улице Расточная, 25 и 27 стала истцом и подала в суд на теплоснабжающие компании. По решению суда они должны выплачивать за каждую неделю по одной тысячи рублей за воду ненадлежащего нагрева.