«Краснодар» отпустит травмированного Ойонго обратно в «Монпелье»

Получивший серьезную травму колена Амбруаз Ойонго больше не сыграет за «Краснодар» ни одного матча.
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью агента камерунского футболиста Адриен Дюрана для «Спорт-Экспресса».
Ойонго будет сделана операция в Барселоне, после чего он вернется в свой прежний клуб «Монпелье». «Краснодар» при этом согласился выплатить защитнику всю зарплату, положенную по контракту за три месяца, оставшихся до конца сезона.
Бронзовый призер чемпионата России прошлого сезона объявил об аренде камерунца 22 февраля, а 28 февраля Ойонго получил разрыв крестообразной связки колена в своем дебютном матче за «Краснодар» против «Урала» в 20-м туре чемпионата России.
Амбруаз на 33-й минуте заменил Евгения Чернова, но не смог выйти на второй тайм из-за повреждения.