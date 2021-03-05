На депутата гордумы Екатеринбурга составлено два протокола за участие в митингах

На депутата гордумы Екатеринбурга составлено два протокола за участие в митингах

Сегодня, 12:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Два административных протокола составили полицейские на депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева.

Причиной этого стало его участие в несанкционированных мероприятиях в поддержку Алексея Навального, которые проходили в Екатеринбурге 23 и 31 января, пишет Znak со ссылкой на адвоката депутата Алексея Бушмакова. Протоколы составлены за нарушение проведения митингов по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

Напомним, 1 февраля за участие в несанкционированном митинге на 30 суток был арестован кандидат в мэры Екатеринбурга Сергей Тиунов. Он подал жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой об организации наблюдения кардиолога на время отбытия наказания.

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Екатеринбург
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