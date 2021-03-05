На депутата гордумы Екатеринбурга составлено два протокола за участие в митингах

Напомним, 1 февраля за участие в несанкционированном митинге на 30 суток был арестован кандидат в мэры Екатеринбурга Сергей Тиунов. Он подал жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой об организации наблюдения кардиолога на время отбытия наказания.