Обвиняемый в педофилии 83-летний тренер из Екатеринбурга был отпущен из СИЗО

83-летний тренер, который находится под стражей в СИЗО в Екатеринбурге из-за обвинений в педофилии, был отпущен. Теперь он будет находиться под домашним арестом.

Отменить постановление Чкаловского районного суда. В удовлетворении ходатайства старшего следователя Баталова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказать. Избрать Николаю Ражеву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 21 сутки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Мужчина будет находиться по месту жительства. Ему запрещено общаться с потерпевшей и свидетелями. По мнению защиты пенсионера, мужчину оговорили из-за обиды. В частности, что тренер выгнал девочку с урока. Адвокат обвиняемого Елена Афанасьева считает, что мужчина не опасен для общества и его можно не ограничивать совсем. Напомним, 83-летнего заслуженного тренера обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. История вызвала общественный резонанс. Знакомые считают, что мужчина не виноват. В СИЗО-1 к пенсионеру приходила омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она выступила против ареста. Обвиняемый в педофилии тренер встретился с омбудсменом в Екатеринбурге

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