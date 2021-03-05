Обвиняемый в педофилии 83-летний тренер из Екатеринбурга был отпущен из СИЗО

Обвиняемый в педофилии 83-летний тренер из Екатеринбурга был отпущен из СИЗО

Сегодня, 13:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
83-летний тренер, который находится под стражей в СИЗО в Екатеринбурге из-за обвинений в педофилии, был отпущен. Теперь он будет находиться под домашним арестом.

Отменить постановление Чкаловского районного суда. В удовлетворении ходатайства старшего следователя Баталова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказать. Избрать Николаю Ражеву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 21 сутки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Мужчина будет находиться по месту жительства. Ему запрещено общаться с потерпевшей и свидетелями. По мнению защиты пенсионера, мужчину оговорили из-за обиды. В частности, что тренер выгнал девочку с урока.

Адвокат обвиняемого Елена Афанасьева считает, что мужчина не опасен для общества и его можно не ограничивать совсем.

Напомним, 83-летнего заслуженного тренера обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. История вызвала общественный резонанс. Знакомые считают, что мужчина не виноват. В СИЗО-1 к пенсионеру приходила омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она выступила против ареста.

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Екатеринбург
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