Проект ремонта 4 дорог по нацпроекту БКАД в Нижнем Тагиле обойдется в 15 млн рублей

Выполнение проектной документации по капитальному ремонту четырех дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле обойдется в 15 миллионов рублей.

Конкурс объявила МКУ «Служба городского хозяйства». Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 марта. Согласно техническому заданию, проект должен быть составлен для ремонта дорог на улицах Максима Горького до улицы Кленовая, Кленовая, Академика Павлова и дороги на поселок Ольховка. Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года. Отмечается, что подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, в том числе выявленные недостатки в процессе выполнения ремонтных работ и в период всего срока эксплуатации объекта. Кроме того, должна быть представлена гарантия качества на результаты выполненных работ на срок до 31 декабря 2024 года. Напомним, в Нижнем Тагиле определили подрядчика для ремонта по нацпроекту БКАД в 2021–2023 годах. Осуществлять работы будет предприятие МУП «Тагилдорстрой».

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