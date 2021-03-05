Сергей Семак: Кварацхелия — лидер в атаках «Рубина»

— «Рубин» играет хорошо, агрессивно, они очень неплохи в быстрых атаках. Конечно, их лидером в атакующих действиях на данный момент является Хвича Кварацхелия. Он очень здорово смотрится, и очень много остроты идет как раз от него. И от Макарова с Бакаевым, которые играют на фланге. Плюс Деспотович, который забивает очень много в этом чемпионате. Это то, что касается их ударной, атакующей мощи. Что касается обороны, то в этой линии собраны футболисты, которые уже поиграли и являются достаточно крепкими даже по европейским меркам, — приводит слова Сергея Богдановича «Советский спорт».