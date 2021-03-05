Сергей Семак: Кварацхелия — лидер в атаках «Рубина»

Сергей Семак: Кварацхелия — лидер в атаках «Рубина»

5 марта , 20:56ОбществоФото: pixabay.com
Казанский клуб примет питерский «Зенит» 8 марта.

45-летний наставник петербуржцев Сергей Семак прокомментировал атакующий потенциал команды Леонида Слуцкого.

— «Рубин» играет хорошо, агрессивно, они очень неплохи в быстрых атаках. Конечно, их лидером в атакующих действиях на данный момент является Хвича Кварацхелия. Он очень здорово смотрится, и очень много остроты идет как раз от него. И от Макарова с Бакаевым, которые играют на фланге. Плюс Деспотович, который забивает очень много в этом чемпионате. Это то, что касается их ударной, атакующей мощи. Что касается обороны, то в этой линии собраны футболисты, которые уже поиграли и являются достаточно крепкими даже по европейским меркам, — приводит слова Сергея Богдановича «Советский спорт».

Добавим, что перед очередным туром «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице с 42 очками. Казанцы с 31 очком занимают девятое место в РПЛ.

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