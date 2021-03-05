Шандалович высказался против рекламы услуг по «скрутке» пробега авто

«В декабре прошедшего года на уровне федеральных законов был введен запрет на рекламу услуг по изменениям данных приборов учета коммунальных услуг, так как это вводит в заблуждение поставщиков энергоресурсов и вызывает безучетное использование ресурса. Одометр автотранспортного средства - это такой же прибор учета, искажение данных с которого ведет к намеренной передачи ложных сведений покупателям, и, как следствие, увеличивает риск аварий. По моему мнению, запрет рекламы корректировки одометров вызовет сокращение количества машин со «скрученными» показаниями пробега», - сказал Элиссан Шандалович.