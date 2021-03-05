Шандалович высказался против рекламы услуг по «скрутке» пробега авто

Шандалович высказался против рекламы услуг по «скрутке» пробега авто

Сегодня, 18:33ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович разработал поправки к Федеральному закону «О рекламе», которыми запрещается рекламирование услуг по корректировке данных одометров транспортных средств.

Спикер парламента рассказал, что в Сети нередко можно обнаружить коммерческие предложения по «скрутке» одометров. Показания прибора занижаются специально – в том числе с целью реализации машины на вторичном рынке по большей цене. В итоге это препятствует достоверной оценке покупателем техсостояния приобретенного автомобиля, и покупка может быть рискованной для жизни, пишет Karelinform.

«В декабре прошедшего года на уровне федеральных законов был введен запрет на рекламу услуг по изменениям данных приборов учета коммунальных услуг, так как это вводит в заблуждение поставщиков энергоресурсов и вызывает безучетное использование ресурса. Одометр автотранспортного средства - это такой же прибор учета, искажение данных с которого ведет к намеренной передачи ложных сведений покупателям, и, как следствие, увеличивает риск аварий. По моему мнению, запрет рекламы корректировки одометров вызовет сокращение количества машин со «скрученными» показаниями пробега», - сказал Элиссан Шандалович.

Если идею о введении запрета рекламы услуг по корректировке одометров поддержат федеральные законодатели, для нарушителей будет введена административная ответственность по ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», размер штрафных санкций по которой для предприятий доходит до полумиллиона рублей.

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