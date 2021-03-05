Свердловский омбудсмен стала главой комиссии по личным правам в СПЧ президента РФ

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назначена главой комиссии по личным правам Совета по правам человека при президенте России.

Решение было принято на заседании 4 марта. В соответствии с указами Владимира Путина от 19 февраля, советом были реорганизованы постоянные комиссии. Их направили на решение 11 поставленных задач. Татьяна Мерзлякова возглавила вторую комиссию — по личным правам человека. Всего было создано 11 новых комиссий: По развитию институтов гражданского общества (Постоянная комиссия-1) - Светлана Маковецкая; По личным правам (Постоянная комиссия-2) - Татьяна Мерзлякова; По политическим правам (Постоянная комиссия-3) - Николай Сванидзе; По экономическим и трудовым правам (Постоянная комиссия-4) - Борис Кравченко; По социальным и культурным правам (Постоянная комиссия-5) - Ирина Киркора; По экологическим правам (Постоянная комиссия-6) - Сергей Цыпленков; По правам человека в информационной сфере (Постоянная комиссия-7) - Павел Гусев; По гражданскому участию и развитии судебной системы (Постоянная комиссия-8) - Анатолий Ковлер; По гражданскому участию в развитии правоохранительной системы (Постоянная комиссия-9) - Кирилл Кабанов; По гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы (Постоянная комиссия-10) - Андрей Бабушкин; По международному сотрудничеству в области прав человека (Постоянная комиссия-11) - Кирилл Вышинский. За назначение Татьяны Мерзляковой проголосовали единогласно. Единственным воздержавшимся от голосования по этическим причинам стала сама омбудсмен.

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