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Свердловский омбудсмен стала главой комиссии по личным правам в СПЧ президента РФ

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назначена главой комиссии по личным правам Совета по правам человека при президенте России.

Решение было принято на заседании 4 марта. В соответствии с указами Владимира Путина от 19 февраля, советом были реорганизованы постоянные комиссии. Их направили на решение 11 поставленных задач.

Татьяна Мерзлякова возглавила вторую комиссию — по личным правам человека.

Всего было создано 11 новых комиссий:

  1. По развитию институтов гражданского общества (Постоянная комиссия-1) - Светлана Маковецкая;
  2. По личным правам (Постоянная комиссия-2) - Татьяна Мерзлякова;
  3. По политическим правам (Постоянная комиссия-3) - Николай Сванидзе;
  4. По экономическим и трудовым правам (Постоянная комиссия-4) - Борис Кравченко;
  5. По социальным и культурным правам (Постоянная комиссия-5) - Ирина Киркора;
  6. По экологическим правам (Постоянная комиссия-6) - Сергей Цыпленков;
  7. По правам человека в информационной сфере (Постоянная комиссия-7) - Павел Гусев;
  8. По гражданскому участию и развитии судебной системы (Постоянная комиссия-8) - Анатолий Ковлер;
  9. По гражданскому участию в развитии правоохранительной системы (Постоянная комиссия-9) - Кирилл Кабанов;
  10. По гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы (Постоянная комиссия-10) - Андрей Бабушкин;
  11. По международному сотрудничеству в области прав человека (Постоянная комиссия-11) - Кирилл Вышинский.

За назначение Татьяны Мерзляковой проголосовали единогласно. Единственным воздержавшимся от голосования по этическим причинам стала сама омбудсмен.

Свердловская областьназначениекомиссияомбудсменТатьяна Мерзлякова
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