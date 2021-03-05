Свердловский омбудсмен стала главой комиссии по личным правам в СПЧ президента РФ

Сегодня, 11:28ОбществоФото: страница Татьяны Мерзляковой в instagram
Решение было принято на заседании 4 марта. В соответствии с указами Владимира Путина от 19 февраля, советом были реорганизованы постоянные комиссии. Их направили на решение 11 поставленных задач.
Татьяна Мерзлякова возглавила вторую комиссию — по личным правам человека.
Всего было создано 11 новых комиссий:
За назначение Татьяны Мерзляковой проголосовали единогласно. Единственным воздержавшимся от голосования по этическим причинам стала сама омбудсмен.