Таинственный центр реабилитации развешивает незаконную рекламу на тагильских деревьях

В центре Нижнего Тагила местный житель заметил и снял с деревьев десятки табличек с телефоном для людей, страдающих от алкоголизма или наркозависимости. Редакция TagilCity.ru связалась с организацией, чтобы узнать, зачем «благотворители» размещают незаконную рекламу на деревьях.

Тагильский общественник Никита Чапурин рассказал, что возле отделения МВД на улице Карла Маркса активисты сняли более 80 табличек, приколоченных прямо на деревья. По словам общественника, каждые выходные в город приезжает автомобиль и шесть-восемь человек занимаются распространением данных табличек. Согласно постановлению муниципалитета № 574-ПА от 27 марта 2014 года, схема размещения рекламных объявлений строго регламентирована. На деревьях не предусмотрена установка никаких рекламных продуктов, а значит такое размещение незаконно. В администрации Нижнего Тагила тагильчанам, заметившим незаконную рекламу на улицах города, рекомендуют сообщать о нарушениях. Также редакция направила запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности людей, организовавших размещение табличек на деревьях. Кто же мусорит? Чтобы выяснить, кто занимается распространением рекламы таким небезопасным для деревьев способом, редакция TagilCity.ru обратилась по указанному номеру телефона. Ответивший на звонок не представился, но назвал организацию, которую представляет — «Путь преодоления», а также её адрес на ГГМ. По данным 2GIS, в этом месте располагается межрегиональная благотворительная общественная организация «Инициатива». Фото: 2gis.ru Собеседник редакции пояснил, что их сообщество занимается реабилитацией людей, которые страдают от алкогольной и наркотической зависимости. Помогаем бесплатно. Человек приходит к нам абсолютно добровольно. У нас филиалы в разных городах. Чтобы избежать рецидива, человек направляется в другой город на проживание. Силой никого не держим, рассказал сотрудник организации. Человека помещают в другой город для того, чтобы оборвать все контакты, которые могут привести к срыву курса реабилитации. Это не значит, что мы ограничиваем полностью контакты и изолируем человека. Родственники могут связываться через куратора как по телефону, так и по видеосвязи. Возможны личные посещения, говорит собеседник издания. Мужчина подчеркнул, что никаких принудительных работ в центре нет. Специалисты занимаются именно реабилитацией человека. Среди условий организации — отказ от курения, употребления запрещенных веществ, запрет на нецензурную брань. Зачем мусорить? Почему организация распространяет информацию о себе, мусоря в городе, мужчина также ответил. Он сообщил, что не видит иного способа распространения информации. Фото: 2gis.ru А как еще достучаться до зависимых людей? Они не сидят в соцсетях и интернете. Человек просто бредёт по улице и натыкается на нашу табличку. А мы уже помогаем. Я сам в прошлом зависимый и вышел на организацию именно так, рассказал собеседник. Для распространения табличек, развешанных по всему городу, благотворительная организация принимает помощь неизвестных меценатов. Представитель сообщил, что пожертвования поступают от людей, которые также увидели информацию на табличке. Потенциальный спонсор звонит, приходит и общается в организацию и делает вывод — помогать или нет. Назвать конкретных лиц или организации в Свердловской области, которые оказывают подобную помощь, мужчина затруднился. Весь город уклеен этой шляпой. Пусть рекламируются в положенных местах и правоохранительные органы проверяют их деятельность! Уже тупо деревья в парках и скверах превратили в рекламные столбы, ну это разве дело?возмущается тагильчанка Дарья.

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