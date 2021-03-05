Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с международным женским днем

Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с международным женским днем

Сегодня, 17:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Нижнетагильском государственном цирке прошло празднование международного женского дня. Для жительниц города было организовано торжественное собрание, на котором слова поздравления сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Мероприятие состоялось 5 марта, пришло несколько сотен женщин.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю здоровья, удачи и благополучия, но самое главное — любви, любви ваших мужчин, любви ваших близких!сказал Владислав Пинаев.

Также женщин поздравил председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн. Для гостей было подготовлено лазерное шоу, выступление циркового коллектива «Аншлаг» и специальная программа оркестра народных инструментов «Тагильские гармоники» Нижнетагильской филармонии, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что из-за «коронавирусных» ограничений зал был заполнен наполовину.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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