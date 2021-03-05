Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с международным женским днем

Мероприятие состоялось 5 марта, пришло несколько сотен женщин.
От всей души поздравляю вас с праздником и желаю здоровья, удачи и благополучия, но самое главное — любви, любви ваших мужчин, любви ваших близких!сказал Владислав Пинаев.
Также женщин поздравил председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн. Для гостей было подготовлено лазерное шоу, выступление циркового коллектива «Аншлаг» и специальная программа оркестра народных инструментов «Тагильские гармоники» Нижнетагильской филармонии, сообщает пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что из-за «коронавирусных» ограничений зал был заполнен наполовину.